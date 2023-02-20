قرار جديد من إدارة برشلونة بشأن تشافي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أنّ نادي برشلونة يُفكر في تجديد عقد مدربه الإسباني، تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الكتالوني، في ظل الأداء الجيد للفريق تحت قيادته.

وكان تشافي (43 عامًا) قد تولى تدريب برشلونة، في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي 2021، بعقد مدته ثلاث سنوات؛ حتى 30 يونيو/ حزيران 2024.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "سبورت" الكتالونية في تقرير لها، فإن مجلس إدارة برشلونة، بقيادة الرئيس خوان لابورتا، يعتزم تجديد عقد تشافي، الذي ينتهي تعاقده بعد عام ونصف.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن برشلونة لن ينتظر حتى نهاية الموسم للتوصل لاتفاق مع تشافي حول تجديد عقده، حيث تريد الإدارة فرض حالة من الاستقرار التام لتهيئة الأجواء أمام الفريق الأول لحصد البطولات.

وما يزال برشلونة على قيد الحياة في كل المسابقات هذا الموسم؛ إذ يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد (59 نقطة)، بفارق 8 نقاط عن الوصيف ريال مدريد (51 نقطة)، وبلغ نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وسيواجه النادي الملكي أيضًا، ويستعد لملاقاة مانشستر يونايتد في إياب الدور المؤهل إلى دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي.

المصدر / وكالات