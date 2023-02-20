متى يبدأ التوقيت الصيفي في فلسطين 2023؟

محمد زقوت

أيام قليلة تفصلنا عن قرب انتهاء موعد التوقيت الشتوي والدخول في موعد التوقيت الصيفي الجديد في فلسطين لعام 2023م.

وفي هذا الأيام يبدأ المواطنون في البحث عن معرفة موعد توقيت فلسطين الصيفي الجديد لعام 2023، ويشمل التغيير من التوقيت الشتوي إلى التوقيت الصيفي قطاع غزة والضفة والقدس وجميع المناطق الفلسطينية وكذلك (إسرائيل)، حيث إن هذه التغيير في المواقيت تهم أغلب المواطنين، وبشكلٍ خاصة طلبة الجامعات والمدراس والموظفين على حدٍ سواء، ليتمكنوا من تنظيم وترتيب مواعيدهم، حال البدء بالتوقيت الصيفي بشكل رسمي.

ويأتي تغيير التوقيت الشتوي إلى التوقيت الصيفي في فلسطين عند انتهاء فصل الشتاء والدخول في فصل الربيع من خلال تقديم عقارب الساعة (60) دقيقة وكذلك يتم تغيير التوقيت الصيفي إلى التوقيت الشتوي في بداية فصل الربيع ويستمر حتى نهاية فصل الصيف، من خلال تأخير عقارب الساعة (60) دقيقة في فلسطين كافة.

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موعد التوقيت الصيفي في فلسطين 2023

يبدأ موعد التوقيت الصيفي في فلسطين لعام 2023، يوم السبت الموافق 25 مارس/ كانون الثاني، اعتبارًا من الساعة الثانية فجراً من يوم السبت الأخير من شهر مارس/ آذار من كل عام، من خلال تقديم عقارب الساعة (60) دقيقة أي ساعة كاملة إلى الأمام، وتقدر عدد أيام هذا التوقيت 152 يوماً تقريباً.

توضح: المقصود بتقديم الساعة (60) دقيقة إلى الأمام، بفرض أن الساعة في التوقيت الشتوي 06:00 صباحاً، تصبح في التوقيت الصيفي 07:00 صباحاً.

إليكم قائمة التوقيت الصيفي والشتوي لأعوام من 2023 و2024 و2025 و2026:

أعلنت حكومة اشتية في جلستها رقم (172) بتاريخ 2022/08/22م عن تحديد بدأ التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي في فلسطين لعدة أعوام قادمة من عام 2023 إلى عام 2026 والموضحة باليوم والتاريخ، على النحو التالي:

موعد التوقيت الصيفي والشتوي في فلسطين لعام 2023:

يبدأ التوقيت الصيفي في فلسطين لعام 2023، يوم السبت الموافق 25 مارس/ آذار، ويبدأ التوقيت الشتوي في فلسطين لعام 2023، يوم السبت الموافق 28 يونيو/ حزيران.

موعد التوقيت الصيفي والشتوي في فلسطين لعام 2024:

يبدأ التوقيت الصيفي في فلسطين لعام 2024، يوم السبت الموافق 30 مارس/ آذار، ويبدأ التوقيت الشتوي في فلسطين لعام 2024، يوم الخميس الموافق 26 يونيو/ حزيران.

موعد التوقيت الصيفي والشتوي في فلسطين لعام 2025:

يبدأ التوقيت الصيفي في فلسطين لعام 2025، يوم السبت الموافق 29 مارس/ آذار، ويبدأ التوقيت الشتوي في فلسطين لعام 2025، يوم السبت الموافق 25 يونيو/ حزيران.

موعد التوقيت الصيفي والشتوي في فلسطين لعام 2026:

يبدأ التوقيت الصيفي في فلسطين لعام 2026، يوم السبت الموافق 28 مارس/ آذار، ويبدأ التوقيت الشتوي في فلسطين لعام 2026، يوم السبت الموافق 24 يونيو/ حزيران.

المصدر / فلسطين أون لاين