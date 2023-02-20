إعلان مهم.. بدء التسجيل لتسديد رسوم الطلبة من مستحقات الموظفين

أعلنت وزارة المالية بغزة، اليوم الإثنين، عن بدء التسجيل لتسديد جزء من رسوم الفصل الثاني من العام الدراسي 2023/2022 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب الكلية العربية للعلوم التطبيقية، وجامعة فلسطين.

وأوضحت الوزارة، أنّ التسجيل لطلبة الكلية العربية للعلوم التطبيقية، من خلال موقع الوزارة الإلكتروني اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 2023/02/21 وحتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 2023/03/21.

ولطلبة جامعة فلسطين، سيكون التسجيل بدءًا من يوم الإثنين الموافق 2023/02/20 حتى الثلاثاء 2023/03/14.

وقالت المالية إنه بإمكان طلبة الدبلوم والبكالوريوس المسجلين بالفصل الدراسي الثاني، الاستفادة من مبلغ 400 شيكل، على أن يكون المستفيد من التسجيل (الموظف نفسه– الأب- الأم- ابن- ابنة- زوج- زوجة- أخ- أخت).

وفيما يتعلق بطلبة الصيدلة والهندسة من طلبة البكالوريوس في جامعة فلسطين، سيتم تسديد 800 شيكل فقط، وطلبة الدراسات العليا وطب الأسنان 1300 شيكل فقط.

وبيّنت أنّ التسجيل يكون عبر موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps وذلك من خلال الدخول إلى (الخدمات الإلكترونية_ خدمات الموظفين _ تسديد رسوم جامعية) أو بالضغط مباشرة على أيقونة تسديد رسوم جامعية.

المصدر / فلسطين أون لاين