المصري: قرار السلطة خذلان لفلسطين وتساوق مع الاحتلال

قال:" المتحدث الرسمي بإسم كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية النائب مشير المصري:" إن قرار السلطة سحب مشروع قرار إدانة الاستيطان في مجلس الأمن يعد خذلاناً للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وتفريطاً بأوراق القوة للجم جرائم العدو الإسرائيلي بحق أرضنا".

وأكد في تصريحات صحفية، أن هذا التراجع من قبل السلطة يأتي متزامناً مع وتيرة الاستيطان المتصاعدة والتي يلوح بها نتنياهو وقادة الاحتلال وتتسابق أحزابهم سياسياً بفتح شهيتهم المحمومة في ابتلاع الأرض بالاستيطان على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية.

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وأوضح أن قرار السلطة يأتي متساوقاً مع سياسات الإحتلال ومتناغماً مع قراراتها السابقة، بما في ذلك وقف تقرير جولدستون المُجَرِم للاحتلال بعد معركة الفرقان عام 2008 والذي يدل على الدور المشبوه وطنياً الذي تمارسه السلطة في الأروقة الدولية.

وطالب السلطة الفلسطينية بالإنحياز إلى فلسطينيتها والتعبير عن هموم شعبها وإلا فإن الشعب لن يغفر والتاريخ لن يرحم.

المصدر / فلسطين أون لاين