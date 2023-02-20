"الهيئة 302": ترحب باللقاء التنسيقي لحماية 150 منزل في مخيم الرشيدية

رحبت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين"، باللقاء التنسيقي المشترك بين "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" ووكالة "الأونروا" وبنك التنمية الألماني، لبحث مشروع تحسين مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين في منطقة صور جنوب لبنان وبناء حاجز بحري لحماية المنازل المعرضة للأمواج.

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وأوضحت في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن المشروع جرى بحثه أثناء انعقاد اللقاء في مقر لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في السراي الحكومي في بيروت يوم الجمعة 16 شباط/فبراير الحالي وبحضور كل من رئيس اللجنة الدكتور باسل الحسن ومدير عمليات "الأونروا" في لبنان الدكتورة دوروثي كلاوس ومجموعة من بنك التنمية الألماني (KfW).

وأشارت إلى أن لجنة الحوار أبدت دعمها لكل الجهود الآيلة الى حماية اللاجئين والشاطئ في المخيم، كما تم الاتفاق على تسهيل اللجنة لحوار مع الوزارات المعنية خلال الاسابيع المقبلة بمشاركة "الأونروا" لإيجاد حل بشكل سريع.

وذكرت أن التقديرات تشير إلى وجود 5 آلاف عائلة فلسطينية أي حوالي 20 ألف لاجئ فعلي يعيش في المخيم.

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وعليه؛ دعت "الهيئة 302" إلى الإسراع في إنجاز المشروع وذلك بعد تأخره لعقود، إذ عدم وجود الحاجز البحري يهدد سلامة حوالي 150 منزلاً محاذياً لشاطئ البحر وأرواح الساكنين فيهم، كما يهدد مقبرة المخيم المحاذية هي الأخرى للشاطئ.

المصدر / فلسطين أون لاين