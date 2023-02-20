صبحة: حكومة اشتية تتنصل من الاتفاقيات الموقعة مع نقابة الأطباء

رام الله-غزة/ نور الدين صالح:

اتهم رئيس نقابة الأطباء بالضفة الغربية د. شوقي صبحة، حكومة محمد اشتية بعدم تطبيق الاتفاقية المبرمة مع النقابة قبل أكثر من عامين حتى اللحظة، بذريعة "الأزمة المالية".

وأوضح صبحة لصحيفة "فلسطين"، أن حكومة اشتية ربطت تنفيذ الاتفاقية التي تتضمن مطالب النقابة "باستقرار الوضع المالي"، لافتاً إلى أن الحكومة برام الله تصدر وعوداً بالتنفيذ "دون وجود رصيد لها على أرض الواقع".

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ووقعت نقابة الأطباء اتفاقية مع حكومة اشتية في مايو/ أيار عام 2020 تتضمن عدة مطالب حقوقية بشأن صرف رواتب كاملة، واحتساب طبيعة العمل للطب العام بنسبة 50% وغيرها من البنود، على أن تُنفَّذ بتاريخ 1/1/2021 بأثر رجعي.

وبيّن صبحة أن النقابات المهنية اجتمعت مع اشتية الأسبوع الماضي لبحث تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بينها.

ووفق إفادته، فإن النقابات قدّمت مبادرة لحكومة اشتية تتضمن آليات تنفيذ الاتفاقيات في ضوء عدم صرف الرواتب كاملة للموظفين، تتمثل بتوزيع حمل الضائقة المالية على الجميع، بحيث يتم دفع الفواتير بما فيها الماء والكهرباء والاتصالات والقروض ورسوم الجامعات وكل التزامات الموظف بنفس نسبة نزول الراتب.

وأضاف: "أي رفع للأسعار والمواصلات يجب أن تتبعه علاوات فورية على الراتب بنفس القيمة، لضمان قدرة الموظف على الاستمرار في تلبية أقل احتياجاته الشهرية"، مطالباً حكومة اشتية بالبدء بإنهاء ملفات العقود جميعها للموظفين على بند العقود وتشكيل لجان فنيه مختصة لإنهاء جميع المشكلات الإدارية العالقة في الوزارات.

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ودعا صبحة حكومة اشتية إلى تمكين وزارة الصحة من سد النقص الحاد في الكوادر والأدوية وبعض المعدات والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن رد الحكومة يحتاج إلى تنفيذ عملي على أرض الواقع.

المصدر / فلسطين أون لاين