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أجهزة السلطة تعرقل وصول المعلمين للاعتصام أمام مجلس الوزراء برام الله

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بالفيديو والصور أجهزة السلطة تعرقل وصول المعلمين للاعتصام أمام مجلس الوزراء برام الله

20 فبراير 2023 . الساعة 10:58 بتوقيت القدس
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قامت أجهزة أمن السلطة، اليوم الاثنين، بوضع حواجز على جميع مدن ومحافظات الضفة الغربية، في محاولة لعرقلة وصول المعلمين الذين ينوون المشاركة في اعتصام للمعلمين امام مجلس الوزراء في رام الله.

وتداول نشطاء مقاطع صور وفيديوهات تؤكد عرقلة السلطة للمعلمين، في محاولة لمنعهم من الوصول للاعتصام المقرر ظهر اليوم.

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واتهم معلمون أجهزة السلطة بقطع طريقهم من خلال وضع شاحنة على طريق واد النار الذي يصل بين جنوب الضفة ورام الله، لمنعهم من الوصول إلى الاعتصام المركزي أمام مقر مجلس الوزراء.

وكان حراك المعلمين قد دعا في وقت سابق إلى اعتصام أمام مجلس الوزراء بالتزامن مع جلسة حكومة رام الله الأسبوعية.

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اقرأ المزيد: https://felesteen.news/p/129418

المصدر / فلسطين أون لاين
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