الاحتلال يضيق على المقدسيين بالحواجز العسكرية

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، من إجراءات التنكيل والتضييق على المقدسيين وخاصة الطلاب خلال محاولتهم المرور عبر الحواجز العسكرية في شعفاط وقلنديا.

وفرضت قوات الاحتلال إجراءات قاسية وعمليات تفتيش دقيقة للمواطنين على حاجزي شعفاط وقلنديا، الأمر الذي تسبب بأزمة مرورية خانقة وإعاقة وصول الطلاب لمدارسهم.

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واصطف مئات الطلاب في طوابير طويلة على حاجز شعفاط العسكري شمال شرق القدس المحتلة، في وقت عرقل جنود الاحتلال مرور الحافلات المدرسية ومركبات المواطنين عبر الحاجز، حيث شهد حاجز قلنديا شمال القدس، إجراءات مشابهة وإعاقة مرور مئات المركبات الفلسطينية عبر الحاجز العسكري.

كذلك نصبت قوات الاحتلال حاجزاً على مدخل النفق الواصل بين بلدتي بدو والجيب شمال غرب القدس المحتلة.

وفي بلدة الصوانة بالقدس، نصب قوات الاحتلال تنصـب حاجزاً آخر أمام الكلية الإبراهيمية.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عناتا ومخيم شعفاط فجر اليوم، بينما اندلعت مواجهات في بلدة الطور.

وشهد مخيم شعفاط إلى جانب بلدات العيساوية وجبل المكبر ومخيم شعفاط وعناتا والطور، عصياناً مدنياً يوم أمس الأحد احتجاجا على جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق المقدسيين.

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وأشعل الشبان إطارات المركبات، وأغلقوا مداخل مخيم شعفاط وبلدات وأحياء القدس ضمن فعاليات العصيان المدني.

وتأتي خُطوة العصيان المدني رفضًا لجرائم الاحتلال، التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وتفريغ المدينة من المقدسيين.

المصدر / فلسطين أون لاين