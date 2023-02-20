"حماس" ترحب بمواقف الاتحاد الإفريقي من القضية الفلسطينية

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بالبيان الختامي لقمة الاتحاد الإفريقي الـ36 التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بدعمه حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، إضافة إلى تعليق منح الاحتلال الإسرائيلي صفة المراقب في الاتحاد الإفريقي، ودعم حقّ الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

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وثمنت "حماس" في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، موقف الاتحاد الإفريقي، ومواقف الدول الأعضاء، ودولتي الجزائر وجنوب إفريقيا، داعيةً لاستكمال خطواتها بإبعاد الاحتلال الإسرائيلي عن الاتحاد والحيلولة دون تغلغله في إفريقيا، دعمًا لقيم الحرية والعدالة.

وطالبت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ"تسليط الضوء على جرائم الاحتلال وانتهاكاته المستمرة ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، ودعم نضال شعبنا الفلسطيني حتى نيل حقوقه الوطنية المشروعة وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

المصدر / فلسطين أون لاين