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مطلوب مصور وفني مونتاج للعمل في جمعية غزي دستك

20 فبراير 2023 . الساعة 09:47 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن جمعية غزي دستك –مكتب قطاع غزة- تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة "مصور وفني مونتاج" على أن تتوفر في المتقدم للوظيفة الشروط والمواصفات التالية:

- الهدف من الوظيفة: تصوير فوتوغراف وفيديو لجميع أنشطة المشاريع التي تقوم بتنفيذها الجمعية، وتصميم البوسترات واليافطات والصور التسويقية للمشاريع.

المهام والواجبات الوظيفية:

- يجيد العمل على آلات التصوير الاحترافية وملّم بأساسيات التصوير.

- تصوير وتوثيق أعمال الجمعية وأنشطة المشاريع بنظام الفوتوغرافي والفيديو.

- عمل مونتاج وجرافيك لجميع الفيديوهات الواردة من المشاريع التي تم تصويرها.

- تصميم وتنسيق صور ويافطات خاصة بالمشاريع وتصميم صور تسويقية لمشاريع أخرى.

- انتاج فيديوهات تسويقية (برومو) للمشاريع التي يتم تسويقها.

- القدرة على اعداد الصور والأفلام بنظام الجرافيك والإنفو جرافيك.

ظروف العمل الخاصة بالوظيفة:

- القدرة على انجاز الأعمال الفنية المطلوبة منه بشكل سريع وبكفاءة عالية.

- القدرة على تحمل ضغوط العمل والعمل ضمن روح الفريق والانسجام مع سياسة الإدارة العليا.

- القدرة على العمل في الطوارئ والأزمات.

- لديه الخبرة والقدرة على العمل بكافة الظروف المحيطة.

مواصفات شاغل الوظيفة:

- يحمل على الأقل درجة الدبلوم في أي تخصصات ذات علاقة.

- يتمتع بمهارة ممتازة في استخدام الكاميرات والتعامل معها.

- لديه خبرة في استخدام ملحقات أجهزة التصوير.

- لديه خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المونتاج والتصوير.

- أن يتوفر لديه الحس الفني والإبداعي في التصوير.

- امتلاك مهارات عالية في الاتصال الفعال والتنسيق.

- مهارات عالية في استخدام الحاسوب وخاصة برامج مجموعة أدوبي والأوفيس وباقي البرامج الخاصة بالمجال.

- يفضل أن يكون من سكان مدينة غزة.

- يفضل من لديه معدات خاصة بالتصوير.

- العمر بين 20-30 عام.

طريقة التسجيل

- على من يرغب بالتقدم لشغل هذه الوظيفة أن يقوم بتعبئة الطلب مع إرفاق السيرة الذاتية ورابط خاص بنماذج الأعمال وذلك بالضغط ( هنا )

- ملاحظة/ يخضع المتقدم أولاً لثلاثة أشهر تجريبية، وسيتم اختيار شخص واحد على الأقل وهنالك فرصة للتواصل مع بقية الفائزين على الترتيب في مواسم الطوارئ والأزمات.

- ينتهى التسجيل بتاريخ 28/02/2023م.

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