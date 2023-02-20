عرين الأسود تعلن عن خوضها اشتباك مع الاحتلال خلال اقتحام نابلس

أعلنت مجموعات "عرين الأسود" فجر اليوم الاثنين، عن خوض مقاتليها اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، خلال اقتحامها لمدينة نابلس.

وقالت العرين في بيان مقتضب، إن مقاتليها يخوضون اشتباكًا مسلحًا مع قوات الاحتلال في مدينة نابلس.

فيديو| اشتباكات عقب اقتحام الاحتلال لمدينة نابلس pic.twitter.com/fSihjG2raR — فلسطين أون لايـن (@F24online) February 20, 2023

وأكدت أن العرين عصيًة على الانكسار بإذن الله. واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس اللية الماضية.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمد عمر حامد عقب اقتحام منزله في بلدة سلواد شمال شرق رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الأسير أسامة الطويل بنابلس، منفذ عملية "شافي شمرون"، وأجرت عمليات حفر وتخريب فيه.

شاهد| اقتحام قوات الاحتلال منزل الأسير أسامة الطويل منفذ عملية شافي شمرون في شارع المريج بنابلس pic.twitter.com/DfKNeNkIlL — فلسطين أون لايـن (@F24online) February 20, 2023

فيديو| تواجد قوات الاحتلال داخل منزل عائلة الطويل بشارع المريج في مدينة نابلس pic.twitter.com/hNzD40qmAK — فلسطين أون لايـن (@F24online) February 20, 2023

المصدر / فلسطين أون لاين