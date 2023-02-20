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بالفيديو عرين الأسود تعلن عن خوضها اشتباك مع الاحتلال خلال اقتحام نابلس

20 فبراير 2023 . الساعة 02:30 بتوقيت القدس
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عرين الأسود

أعلنت مجموعات "عرين الأسود" فجر اليوم الاثنين، عن خوض مقاتليها اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، خلال اقتحامها لمدينة نابلس.

وقالت العرين في بيان مقتضب، إن مقاتليها يخوضون اشتباكًا مسلحًا مع قوات الاحتلال في مدينة نابلس.

وأكدت أن العرين عصيًة على الانكسار بإذن الله. واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس اللية الماضية.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمد عمر حامد عقب اقتحام منزله في بلدة سلواد شمال شرق رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الأسير أسامة الطويل بنابلس، منفذ عملية "شافي شمرون"، وأجرت عمليات حفر وتخريب فيه.

ر

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#نابلس #اقتحام #قوات الاحتلال #بيان #عرين الأسود

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