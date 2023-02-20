واصل فريق برشلونة سلسلة انتصاراته بالفوز بهدفين نظيفين خلال مواجهة قادش مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا" على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

وسجل لبرشلونة سيرجي روبرتو، وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 43، و45 على التوالي.

وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 59 نقطة في صدارة جدول ترتيب "الليجا"، وبفارق 8 نقاط عن الوصيف ريال مدريد، وتجمد رصيد قادش عند 22 نقطة بالمركز السابع عشر.

وفي مباريات أخرى، فاز أتلتيكو مدريد على أتلتيك بيلباو بهدف نظيف، وإسبانيول على إلتشي بنفس النتيجة، وتعادل رايو فاليكانو مع إشبيلية بهدف لمثله.

المصدر / وكالات