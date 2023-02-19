الاتّحاد الإفريقيّ يعلن تعليق قرار منح (إسرائيل) صفة مراقب

أعلن الاتّحاد الإفريقيّ تعليق قرار منح دولة الاحتلال الإسرائيلي صفة مراقب.

ودعَمَ البيان الختاميّ للقمة التي عقدت في أديس أبابا "توجه دولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة".

وقال البيان الختامي للقمة الإفريقية: "نستهجن التعنت الإسرائيلي برفض المبادرات الفلسطينية والدولية، لبدء مفاوضات سلام".

وأضاف: "ندعم توجه دولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، وندعو لدعمها دوليا".

وأدان إعلان الاتحاد الإفريقي بشأن فلسطين "اغتيال الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة أثناء عملها الصحافي"، مؤكدا "دعم إجراء تحقيق دولي مستقل، لكشف ملابسات اغتيال شيرين أبو عاقلة".

المصدر / فلسطين أون لاين