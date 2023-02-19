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وسحب قرار إدانة الاستيطان

المقاومة الشعبية تدين رضوخ السلطة للابتزاز الأمريكي

19 فبراير 2023 . الساعة 23:06 بتوقيت القدس
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أدانت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين رضوخ السلطة للابتزاز والضغوط الأميركية لسحب قرار إدانة الاستيطان الإسرائيلي من مجلس الأمن.

وقالت الحركة في بيان لها، مساء اليوم الأحد، إن عدم إعلان السلطة عن موقف واضح ضد الاستيطان والممارسات الاجرامية صهيونية، يعطي الكيان ذريعة جديدة لمواصلة سياساته الإرهابية ضد أبناء شعبنا.

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ودعت السلطة لعدم التعلق بالأوهام الامريكية وسراب التسوية، حيث لا سبيل أمام شعبنا إلا مقاومة هذا الاحتلال ودحره عن أرضنا بالقوة.

ورحبت حركة المقاومة الشعبية بموقف المجموعة العربية في مجلس الأمن الدولي، تجاه استصدار قرار أممي لإدانة الاستيطان، داعية لمزيد من الحراك العربي والإسلامي في المؤسسات الدولية لإدانة الجرائم المتواصلة بحق شعبنا الذي لم يستفد شيئًا من المجتمع الدولي أو الاتفاقيات السياسية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#السلطة #المقاومة الشعبية #قرار إدانة الاستيطان

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