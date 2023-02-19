أمهات شهداء من جنين يقدمن واجب العزاء لعائلات بمخيم عقبة جبر

زار وفد من أمهات شهداء جنين، اليوم الأحد، عوائل شهداء مخيم عقبة جبر في أريحا، وقدمن واجب العزاء لعائلات شهداء المخيم.

وشارك الوفد الناشطة وفاء جرار، وكان في استقبالهن أمهات شهداء مخيم عقبة جبر.

وقالت الناشطة وفاء جرار: "جئنا لنقدم لكم التهاني باستشهاد أبنائكم الأبطال الذين بذلوا الغالي والرخيص وقاتلوا المحتل، حتى استشهدوا بفضل الله مقبلين غير مدبرين".

وتابعت جرار بقولها: "جئناكم باسم رابطة أمهات شهداء محافظة جنين، لنقدم التهاني ببطولات أبنائكم الغنية عن التعريف والتي رآها العالم عبر عدسات الكاميرات التي وثقت بطولتهم وإقدامهم وصولاتهم وجولاتهم مع الاحتلال".

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وأشارت إلى أن الاحتلال حاصر أريحا ومخيمها حتى اغتيالهم، وخبر اغتيالهم كان وقعه صعبا جدا على كل شعبنا، الذي لم يفتأ يدعو لهم بأن يحفظهم ويثبت خطاهم ويسدد رميهم.

بدورها، قالت والدة الشهيدين إبراهيم ورأفت عويضات إن "أبنائها اشتبكوا مع الاحتلال مرات عديدة، وحينما اقتحم المخيم اشتبكوا معه خمس ساعات، ولم ينل منهم الاحتلال بشيء"

فيما أفادت والدة الشهيد علاء عويضات بأن "الاحتلال استدعاها لزيارة نجلها ظناً منه بأنه الشاب المصاب، ووجدت صديقه الأسير ثائر عوضات الذي أعلن عن ارتقائه قبل أيام في المشفى، بدلاً من ابني علاء"

ولفتت عويضات إلى أنه وقبل تلك الزيارة كان لديها يقين أن نجلها قد استشهد، ورغم لهفتها لزيارة ابنها إلا أن شيء في داخلها كان يخبرها دوما أنها لن تراه.

وأضافت أنها لما دخلت على الغرفة قالت: "مش ابني.. يا حبيبي يا عمي يا ثائر.. هذا ثائر مش علاء"، ما شكل صدمة للاحتلال وجنوده والأطباء الموجودين في المشفى.

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واستشهد خمسة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامٍ واسع نفذته لمخيم عقبة جبر في أريحا، يوم الاثنين 6/2/2023.

والشهداء الخمسة هم: إبراهيم وائل عويضات (27 عامًا)، ورأفت وائل عويضات (21 عامًا)، وأدهم مجدي عويضات (22 عامًا)، وعلاء عويضات (28 عامًا)، ومالك عوني لافي (22 عامًا)، وأصيب شابين آخرين إصابات خطيرة ما زالوا يمكثون على إثرها في مشافي الاحتلال العسكرية.

المصدر / فلسطين أون لاين