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"حماس" تدين استجابة السلطة لسحب مشروع إدانة الاستيطان بمجلس الأمن

19 فبراير 2023 . الساعة 21:30 بتوقيت القدس
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مجلس الأمن الدولي

أدان بشدة، الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم استجابة السلطة الفلسطينية في رام الله للطلبات الأمريكية بسحب مشروع قرار لإدانة الاستيطان في مجلس الأمن، عادا ذلك بأنه سلوك خارج عن الاجماع الوطني.

وقال قاسم في تصريح له مساء اليوم الأحد: "يبدو أن السلطة مُصرة على شراء الوهم من الادارات الأمريكية وحكومات الاحتلال، وهذا لا يعبر عن موقف الشعب الفلسطيني".

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وأضاف: "هذا السلوك من السلطة يقدم خدمة مجانية للاحتلال، ويعمل على تجميل صورته البشعة أمام الرأي العام العالمي، ويشجع مسار التطبيع البغيض".

وأكد قاسم أن شعبنا الفلسطيني سيواصل نضاله حتى طرد الاحتلال عن كامل أرضنا وكنس كل مستوطناته، ولن تمر الخطة الأمريكية لوأد ثورة شعبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الاستيطان #مجلس الأمن #سحب مشروع إدانة الاستيطان

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