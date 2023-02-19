تعرَّف إلى موعد كلاسيكو الإياب في الدوري الإسباني بين برشلونة وريال مدريد

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا" موعد مباراة كلاسيكو الدور الثاني بين برشلونة وريال مدريد، بالجولة الـ26 من المسابقة المحلية لموسم 2022-23.

ومن خلال حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، كشفت رابطة الليغا عن روزنامة مباريات الجولة الـ26 من الموسم الجاري، حيث تُقام مواجهة برشلونة وريال مدريد.

وستُقام مباراة الكلاسيكو في الدور الثاني، بين برشلونة وريال مدريد، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، وذلك يوم الأحد 19 مارس/ آذار، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الدوحة ومكة المُكرمة، العاشرة بتوقيت القاهرة.

وكان ريال مدريد قد حسم مباراة الدور الأول أمام برشلونة، التي أقيمت في ملعب "سانتياغو برنابيو"، وانتهت المباراة بفوز صاحب الأرض بنتيجة 3-1 في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

لكن برشلونة فاز في آخر مباراة جمعته مع ريال مدريد، وذلك في السوبر الإسباني، يناير/كانون الثاني الماضي، حيث تفوق النادي الكتالوني بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم في المملكة العربية السعودية.

يُذكر أنّ برشلونة يتصدّر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد (56) نقطة، فيما يأتي ريال مدريد ثانيًا برصيد (51) نقطة.

المصدر / وكالات