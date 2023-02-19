عودة ساديو ماني لتدريبات بايرن ميونيخ

عاد المهاجم الدولي السنغالي ساديو مانيه الأحد إلى التمارين الجماعية مع بايرن ميونيخ، متصدّر الدوري الالماني لكرة القدم، من جرّاء شفائه من إصابة تعرَّض لها في العام الماضي.

وتأتي عودة مانيه قبل أسبوع من المواجهة المنتظرة أمام أونيون برلين في "بوندسليغا"، وقبل قرابة أسبوعين ونصف الأسبوع من استحقاقه الأوروبي أمام باريس سان جرمان الفرنسي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

قال مانيه، المتوّج بأمم إفريقيا مع منتخب بلاده عام 2022، وهو يهم بدخول أرض الملعب لبدء التمارين "هو شعور رائع".

وتمرّن المهاجم البالغ 30 عاماً للمرة الأولى مع زملائه في الفريق منذ إصابته في عظمة الشظية اليمنى في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر ضد فيردر بريمن.

وخضع مانيه لعملية جراحية وحُرم من المشاركة في مونديال قطر العام الماضي مع السنغال. استأنف تمارين الجري في 24 كانون الثاني/يناير، ثم لمس الكرة مرة أخرى بعد أسبوع.

ولم يشارك مانيه، القادم من ليفربول الانكليزي والذي اعتبر أبرز صفقات بايرن في الصيف الماضي، في ذهاب ثمن نهائي المسابقة القارية الأم أمام سان جرمان في ملعبه "بارك دي برانس" (فاز بايرن 1-صفر).

قال مدرب بايرن يوليان ناغلسمان الجمعة، إنه مع أسبوع كامل من التدريب يمكن دمج مانيه في الفريق، حيث تلوح المواجهة ضد أونيون برلين بعد سبعة أيام على ملعب أليانز أرينا.

وأمام أونيون برلين الثاني فرصة انتزاع الصدارة من بايرن المتصدر بفارق نقطة (43 مقابل 42) في حال فوزه على ضيفه شتوتغارت الأحد، غداة خسارة عملاق بافاريا أمام مستضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-3 ضمن منافسات المرحلة 21.

وخاص بايرن اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة التاسعة على إثر طرد مدافعه الفرنسي دايو أوباميكانو بالبطاقة الحمراء.

ومن المتوقّع أن يستأنف اللاعب الدولي المغربي نصير المزراوي الذي لمس الكرة الخميس التدريبات الجماعية الأربعاء.

المصدر / وكالات