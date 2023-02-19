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"حماس" تشيد بموقف حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" في جنوب إفريقيا

19 فبراير 2023 . الساعة 18:10 بتوقيت القدس
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قمة الاتحاد الأفريقي الـ 36 في إثيوبيا

أشادت حركة "حماس"، بموقف حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" في جنوب إفريقيا وترحيبه بقرار طرد الوفد الإسرائيلي من القمة الإفريقية المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ووصفت الحركة في بيان لها، هذا الموقف بالموقف المشرِّف والمنسجم مع مواقفه السابقة في الانتصار لعدالة القضية الفلسطينية والوقوف مع الشعب الفلسطيني في دفاعه عن حقوقه الوطنية المشروعة.

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وثمّنت مواقف الدول العربية والإفريقية الصديقة التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، داعية إياها إلى الاستمرار في ضغوطهم حتى إنهاء ملف عضوية الاحتلال الإسرائيلي في الاتحاد الإفريقي انسجاماً مع قيمه ومبادئه السامية.

ويوم أمس السبت، طُرد وفد من وزارة الخارجية الإسرائيلية من قاعة الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام فإن أمن القمة الإفريقية طلب من الوفد الإسرائيلي مغادرة القاعة خلال الافتتاح.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #جنوب إفريقيا #المؤتمر الوطني الإفريقي

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