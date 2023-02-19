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بعنوان "فلسطين معكم"

بالصور المجمَّع الإسلامي يطلق حملة للتضامن مع متضرري زلزال تركيا وسوريا

19 فبراير 2023 . الساعة 17:38 بتوقيت القدس
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جانب من فعالية المجمع الإسلامي للتضامن مع متضرري زلزال تركيا وسوريا

أطلقت جمعية المجمَّع الإسلامي – خان يونس حملة بعنوان "فلسطين معكم" للتضامن مع متضرري الزلزال الذي ضرب كلًا من تركيا والشمال السوري خلال الأسبوع الماضي، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية اليوم في ساحة مدرسة الهدى النموذجية التابعة للجمعية.

وحضر المؤتمر الصحفي رئيس الجمعية أ. د فارس أبو معمر، وعدد من موظفي المجمع الإسلامي، ومديرة ومعلمات مدرسة وروضة الهدى النموذجية، ولفيف من أولياء الأمور.

وقال معمر إن هذه الحملة وما تحمله من فعاليات وأنشطة وتبرعات تأتي في إطار التضامن الأخوي من الشعب الفلسطيني تجاه أهلنا في تركيا وسوريا، مضيفاً أن هذه الفعاليات ستستمر في جميع فروع المؤسسة التعليمية حتى نهاية الأسبوع الجاري من أجل إتاحة الفرصة لتنفيذ الأنشطة التضامنية وجمع التبرعات قبل إرسالها إلى ذوي الضحايا والمتضررين نتيجة الزلزال المدمر.

وخلال مشاركته في اتصال هاتفي، وجه النائب السابق في البرلمان التركي إبراهيم قرقماز عميق شكره وامتنانه للشعب الفلسطيني عامة، ولمؤسسة المجمع الإسلامي – خان يونس خاصة لتضامنهم مع ضحايا الزلزال، مؤكداً أن هذا الموقف التعاطفي من أهالي وأطفال قطاع غزة الذي ما زال يرزح تحت الاحتلال والحصار له بالغ الأثر في نفوس الأتراك، مؤكدا أن هذا المشهد يجسد أجمل صور التعاطف والوفاء.

وقد افتتحت الفعالية بقراءة سورة الفاتحة على أرواح ضحايا الزلزال، حيث حمل الطلبة صور ولافتات تحمل عبارات تضامنية مع ضحايا الزلزال، كما وجهوا عدداً من الرسائل باللغتين العربية والتركية إلى الشعبين التركي والسوري، إضافة إلى تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة داخل الفصول والدراسية وساحات المدرسة تضمنت تلوين بعض الرسومات والأعلام.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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