الشجاعية يلحق الخسارة الأولى بالمتصدّر وشباب رفح يرفض الهدية

أشعل اتحاد الشجاعية المنافسة على لقب الدوري الممتاز من جديد بعدما ألحق الخسارة الأولى بالمتصدّر خدمات رفح (2-1) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اليرموك في افتتاح منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز.

وتقدّم خدمات رفح بالنتيجة بهدف أول سجّله يوسف داود الذي استغل عدم تفاهم بين محمد مريش والحارس أحمد الجرو (30).

وفي الشوط الثاني قلب الشجاعية النتيجة بهدفين سجلهما، محمود سلمي (54)، وعلاء عطية (63) من ركلة جزاء.

الفوز رفع رصيد الشجاعية عند 39 نقطة في المركز الثالث، فيما بقي خدمات رفح في الصدارة وتجمّد رصيده عند 44 نقطة.

غزة الرياضي (1-1) شباب رفح

لم يستفد شباب رفح من تعثّر جاره الخدمات بالخسارة بعدما تعادل مع مضيفه غزة الرياضي (1-1) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فلسطين.

وتقدّم عماد فحجان بالنتيحة لشباب رفح (73)، قبل أن يعدل ربحي اشتيوي (78)، النتيحة لغزة الرياضي من ركلة جزاء.

التعادل رفع رصيد شباب رفح إلى (40) نقطة في المركز الثاني، فيما رفع غزة الرياضي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن.

شباب خان يونس (1-0) اتحاد بيت حانون

تنفس شباب خان يونس الصعداء بالفوز الصعب الذي حقّقه على اتحاد بيت حانون (1-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب خانيونس.

وسجّل هدف النشامى الوحيد، إسماعيل جبر في الدقيقة (45+4)، ليرفع شباب خان يونس رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع، فيما تراجع بيت حانون للمركز العاشر برصيد 18 نقطة.

وشهد اللقاء طرد اللاعب حازم شكشك من بيت حانون وشرف محسن من شباب خان يونس.

خدمات النصيرات (1-2) الهلال

عزّز الهلال من مكانته في المراكز الدافئة على جدول الترتيب بعد فوزه على خدمات النصيرات (2-1) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدرة.

وسجّل هدفا الهلال، محمد نعيم عبيد (66+89)، علماً أن لاعب الهلال محمد خليفة طُرد بالبطاقة الحمراء.

ورفع الفوز رصيد الهلال إلى 26 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمّد رصيد النصيرات عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.

المصدر / فلسطين أون لاين