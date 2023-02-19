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ليفربول مُهدّد بخسارة نجمه أمام ريال مدريد

19 فبراير 2023 . الساعة 17:17 بتوقيت القدس
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ليفربول مُهدد بخسارة نجمه أمام ريال مدريد

تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة الدولي الأوروغوياني داروين نونيز، مهاجم فريق ليفربول، أمام ريال مدريد الإسباني، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويستقبل ليفربول على ملعبه ووسط جماهير في "أنفيلد رود"، نظيره ريال مدريد، وذلك مساء الثلاثاء المُقبل 21 فبراير/ شباط، ضمن لقاءات ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان نونيز قد تعرّض لإصابة في مواجهة الأمس أمام نيوكاسل يونايتد، والتي انتهت بفوز الريدز (2-0)، حيث لم يحتفل الأوروغوياني بكسر صيامه التهديفي بعدما سجّل هدفًا بالدقيقة (10)، قبل أن يُغادر الملعب بالدقيقة (59) ويحل البرازيلي روبرتو فيرمينو بدلًا منه.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها، فإن نونيز لديه إصابة قوية في الكتف وقد تمنعه من المشاركة أمام ريال مدريد.

وأوضح التقرير أن كل شيء سوف يتحدّد عندما يعود ليفربول لاستئناف تدريباته مرة أخرى، ورؤية قدرة نونيز على مشاركته في التدريبات من عدمها.

وكان كلوب قد تحدّث عن إصابة نونيز، وقال الألماني للصحفيين عقب المباراة بالأمس: "النبأ السيئ هو أن داروين لديه شيء ما على كتفه لذا علينا أن نراه".

وأضاف: "نونيز ما زال بحاجة إلى مزيد من التقييم، لا أعرف مدى خطورة الإصابة، يشعر بألم كبير، وآمل أن يكون الأمر فقط مؤلمًا وليس شيئًا أكثر من ذلك".

ولن يجد ليفربول نفسه في معضلة إذا غاب نونيز عن صدام الثلاثاء أمام ريال مدريد، بعد تعافي البرتغالي ديوغو جوتا، والبرازيلي فيرمينو من الإصابة وجاهزية الهولندي كودي غاكبو أيضًا.

المصدر / وكالات
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#ليفربول #ريال مدريد #دوري أبطال أوروبا #داروين نونيز

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