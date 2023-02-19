تعرّف إلى حكم مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

سيدير الحكم الروماني إستيفان كوفاكس مباراة الذهاب بين ليفربول وريال مدريد في دور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا التي ستقام الثلاثاء المقبل على ملعب أنفيلد، فيما سيساعد كوفاكس مواطناه فاسيل فلورين مارينيسكو وأوفيديو أرتيني، في حين سيكون الحكم الرابع هوراتيو فيسينيك.

وسيتولى مسؤولية حكم الفيديو المساعد (الفار) الإيطاليان ماسيميليانو إيراتي وماركو جيدا، بينما سيقام لقاء العودة في ملعب سانتياغو برنابيو 15 مارس/ آذار المقبل.

وأدار حكم الساحة الروماني بالفعل مباراة لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في إنجلترا، حينما خسر النادي الملكي أمام مانشستر سيتي (3-4) في 26 إبريل/ نيسان 2022، فيما قام بتحكيم مباريات دينامو زغرب مع تشيلسي، وكلوب بروج مع أتلتيكو مدريد، وباير ليفركوزن مع بورتو، هذا الموسم.

تجدر الإشارة إلى أنَّ ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، بعدما فاز بالأمس على أوساسونا بهدفين نظيفين، ليقلّص الفارق مع منافسه التقليدي برشلونة إلى خمس نقاط.

وفي المقابل، تقدّم ليفربول إلى المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما فاز بالأمس على نيوكاسل بهدفين نظيفين على ملعب "سانت جيمس بارك" ليصل إلى النقطة 35.

المصدر / وكالات