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اعتماد مرشح فلسطين للمشاركة في البطولة العربية

19 فبراير 2023 . الساعة 15:18 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن اعتماد ممثّل فلسطين للمشاركة في البطولة العربية للأندية الأبطال 2023، والتي تحمل اسم "كأس الملك سلمان" وبمشاركة 37 فريقًا.

ورشّح اتحاد كرة القدم فريق شباب الخليل للمشاركة في البطولة العربية ممثلًا عن فلسطين، بصفته بطل دوري المحترفين بنسخته الأخيرة.

وتنطلق البطولة بنظام الأدوار التمهيدية، والتي تم تقسيمها لثلاثة أدوار قبل الوصول لدور المجموعات الذي سيقام في ثلاث مدن سعودية وبمشاركة الفِرق العربية الأعلى تصنيفًا في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ومن المقرّر أن تبدأ مشاركة شباب الخليل من الدور التمهيدي الثاني والذي سيقام بنظام المباراة الإقصائية، على أن يتأهل الفائز للدور التمهيدي الثالث والمؤهل للأدوار النهائية.

وحدّد الاتحاد العربي لكرة القدم شهر مارس المقبل موعدًا لإقامة قرعة البطولة.

وتعد هذه المرة الثانية التي يشارك فيها شباب الخليل في البطولة العربية، حيث سبق له المشاركة في نسخة عام 2017 والتي ودّعها من الدور التمهيدي بخسارته أمام العهد اللبناني ذهابًا وإيابًا بمجموع 3-0.

 

 

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#الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم #البطولة العربية للأندية الأبطال

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