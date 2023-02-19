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حماس تدعو لتصعيد المقاومة وإسناد أهالي القدس

19 فبراير 2023 . الساعة 15:07 بتوقيت القدس
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دعا الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم، إلى إسناد أهالي القدس المحتلة والالتحام معهم في معركتهم ضد الاحتلال الصهيوني.

وقال قاسم في تصريح اليوم الأحد: "إن تصريحات ما يسمَّى وزير الأمن القومي الصهيوني (بن غفير) عن استمرار عدوانه ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة، تؤكد من جديد أن هذه الحكومة الفاشية تخطط لتصعيد الأوضاع وتنفيذ كل برامجها العدوانية، وتطبيق سياساتها العنصرية، واستهتارها بكل القوانين الدولية.

وأضاف أن ذلك يتطلب تصعيد الفعل المقاوم، وإسناد أهلنا في القدس والالتحام معهم في معركتهم ضد حكومة الإرهاب الصهيونية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #القدس #المقاومة

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