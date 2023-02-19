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الإصابة تبعد لاعب البحرية عن الملاعب

19 فبراير 2023 . الساعة 11:25 بتوقيت القدس
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غزة/ مؤمن الكحلوت:

تواصل غياب اللاعب أحمد أبو حسنين عن صفوف فريق خدمات الشاطئ، بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال مباراة خدمات خانيونس في الجولة الخامسة عشر من دوري الدرجة الأولى.

ويعاني أبو حسنين من خشونة في الركبة، حيث أكد الطبيب المعالج حاجته لتقوية الركبة والراحة، حتى يتمكن من العودة للملاعب.

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ويخضع أبو حسنين لجلسات علاجية، وسيقرر الطبيب موعد عودته للملاعب خلال الأسبوع القادم، أو حاجته لمزيد من الوقت للعلاج.

ويعتبر أبو حسنين من الركائز الأساسية لفريق الشاطئ، ويعتمد عليه الكابتن عماد هاشم بشكل كبير، حيث ساهم بفوز الفريق في عدة مباريات، وتسجيل عدة أهداف حاسمة.

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