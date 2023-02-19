مستوطنون يقتحمون "الأقصى" صباح اليوم الأحد

اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسيّة، بأنّ عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفّذوا جولات استفزازية، وسط تلقّيهم شروحات عن مزاعم "الهيكل".

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يُشار إلى أنّ الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فسادًا.









المصدر / فلسطين أون لاين