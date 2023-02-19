فريق ثان في الممتاز يجدد لمدربه

غزة/ مؤمن الكحلوت:

قرر مجلس إدارة نادي اتحاد خانيونس تجديد الثقة بالكابتن رأفت خليفة، ليكون على رأس الجهاز الفني لفريق كرة القدم الموسم القادم 2023/ 2024.

وكان الاتحاد قد تعاقد مع خليفة في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز، وحقق نتائج جيدة في مرحلة الإياب، وضعت الفريق في المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

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وقال رئيس النادي د. محمد المصري، أن تجديد الثقة للمدرب خليفة جاء في ظل حاجة الانسجام بين المدرب واللاعبين، وهو ما سيعمل عليه مجلس الإدارة من خلال التجديد لقوام الفريق.

وأكد المصري ل " "، أن مجلس الإدارة يسعى للتجديد لعدد من اللاعبين، وهناك اتفاقيات مبدئية للتجديد معهم، مشيرا إلى أن المجلس يعمل على استقرار مالي وإداري وفني.

وحقق فريق اتحاد خانيونس 4 فقط انتصارات تحت قيادة خليفة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق تحت قيادته.

ويُعتبر المخضرم خليفة، من أفضل المدربين في غزة، ويمتلك خبرة واسعة في مجال التدريب، عدة بطولات رسمية مع الزعيم.

وسبق لخليفة أن قاد عدة فرق أبرزها شباب رفح والصداقة وغزة الرياضي وخدمات خانيونس ونماء.