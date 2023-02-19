الصحة بغزة: الاحتلال يمنع إدخال الأجهزة الطبية إلى غزة لليوم 436

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمنع إدخال الأجهزة الطبية والتشخيصية إلى مستشفيات القطاع لليوم 436 على التوالي.

اقرأ أيضاً: منع إدخال الأجهزة الطبية والتشخيصية.. ناقوس خطر يهدّد حياة مرضى غزة

وقال الوكيل المساعد بالوزارة بسام الحمدين في تصريح صحفي: إن "استمرار الاحتلال منع إدخال الأجهزة الطبية يضاعف من معاناة المرضى الذين ينتظرون التدخلات العلاجية والجراحية".

وأكد الحمدين أن المؤسسات الدولية والإنسانية مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالضغط على الاحتلال للسماح بدخول الأجهزة الطبية إلى مستشفيات وزارة الصحة.

المصدر / فلسطين أون لاين