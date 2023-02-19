موعد ورابط فحص المنحة القطرية الجديدة 100 دولار شهر 2/2023

محمد زقوت

يترقب العديد من المواطنين خلال الأيام القادمة، موعد ورابط فحص المنحة القطرية الجديدة 100 دولار شهر 2/2022م والممنوحة من قبل اللجنة القطرية.

بعدما أعلنت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة عزيزة الكحلوت عن تجديد المنحة القطرية بداية عام 2023، بنفس الآلية المتبعة سابقاً.

ويتمكن المواطنون من خلال رابط فحص المنحة القطرية الجديدة لشهر فبراير/2023م، معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالمنحة القطرية الجديدة والتي تقدر قيمتها بـ 310 شيكلاً عند الاستلام، والتي تشرف على توزيعها الأمم المتحدة في القطاع، ويتوفر العديد من المراكز والمحال التجارية والمولات في العديد من مناطق قطاع غزة، والتي يمكن للمواطن المستفيد الحصول عليها واستلامها من هذه المراكز.

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وتُقدّم اللجنة القطرية مع صندوق قطر للتنمية هذه المنحة لأكثر من 100 ألف معيل في قطاع غزة بإشراف الأمم المتحدة، في إطار مساعدة العائلات المستورة في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 15 عامًا.

موعد صرف المنحة القطرية الجديدة 100 دولار شهر 2/2023

تعلن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، عن موعد صرف المنحة القطرية الجديدة 100 دولار شهر فبراير 2023 للمستفيدين بقطاع غزة، خلال أيام هذا الأسبوع والتي تتوافق من 20 إلى 25 من كل شهر.

رابط فحص المنحة القطرية الجديدة 100 دولار شهر فبراير/ شباط 2023

وزارة التنمية الاجتماعية بغزة وبالتعاون مع وزارة التكنولوجيا والاتصالات تتيح عبر موقعها رابط فحص وتفعيل المنحة لقطرية 100$ شهر2-2023، من خلال اضغط هنا

بإمكانك معرفة أنك ضمن المستفيدين من المنحة القطرية 100$ شهر فبراير/ شباط الحالي، من خلال إدخالك بيانات الاستعلام عبر رابط فحص المنحة القطرية والمتاح على موقع وزارة التكنولوجيات والاتصالات من خلال صفحة الاستعلام الحكومي المرفق بالأعلى.

خطوات فحص المنحة القطرية الشهرية الجديدة، على النحو التاالي:

النقر فوق (اضغط هنا). إدخال رقم الهوية. إدخال تاريخ الميلاد.

حال الاستفادة من المنحة يتم إرسال رسالة نصية (SMS) على هاتفك توضح آلية الصرف المسجل في قائمة البرنامج الموحد، وكما تظهر لك بيانات الاستفادة من خلال فحصك عن المنحة القطرية عبر رابط الوزارة.

وأما في حال استثناءك من الاستفادة من المنحة القطرية تظهر لك هذه الرسالة " ليس لديك اسم ضمن الكشوفات الحالية"

وكانت الجهات المختصة أوضحت الشروط الاستفادة من المنحة القطرية واللازم توافرها في المواطنين ليستحقوا الحصول عليها، وهي كالتالي:

أولاً: يجب أن يكون مستحق المنحة حصل عليها أقل من 31 مرة.

ثانياً: يمكن قبول المستفيدين ممن استلموها 31 مرة فما فوق، بشرط أن يكون عدد أفراد الأسرة 4 فقط.

ثالثاً: لن يتم إضافة أي أسماء جديدة إلى قائمة الدفعة الخالية.

رابعاً: يتم إيقاف المنحة القطرية عن المستفيدين المسافرين إلى الخارج.

المصدر / فلسطين أون لاين