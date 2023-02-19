"حماس" تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على سوريا

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدّة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على سوريا واستهدافه الأحياء السكنية في العاصمة دمشق، ما أدّى إلى سقوط عدد من الضحايا بين شهيد وجريح.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي اليوم الأحد، "أهمية التصدّي لهذا الاحتلال الفاشي الغاشم، بتوحيد الصفوف وتكاتف الجهود العربية والإسلامية لمواجهته"، مشددة على أنّ الاحتلال الإسرائيلي ما زال يُشكّل بوجوده على أرض فلسطين خطرًا على أمتنا وعلى الأمن والسلم في عموم المنطقة، فهو شرٌ مطلق لا يردعه إلا القوة والمقاومة حتى زواله عن أرضنا ومقدساتنا".

اقرأ أيضًا: محدث شهداء وجرحى في عدوان الاحتلال على سوريا

وتقدّمت الحركة بأحرّ التعازي لسوريا الشقيقة ولعوائل الشهداء، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

وكان 5 شهداء ارتقوا فيما أُصيب 15 آخرين بجروح، جراء عدوان إسرائيلي جوي برشقات من الصواريخ استهدف نقاطًا في دمشق ومحيطها.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا": إنّ "الطيران الحربي الإسرائيلي نفّذ فجرًا عدوانًا جويًّا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها، من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين".

وأضافت: إنّ "العدوان أدّى كحصيلة أولية إلى ارتقاء خمسة شهداء، بينهم عسكري، وإصابة 15 مدنيًّا بجروح، بينهم حالات حرجة وتدمير عدد من منازل المدنيين، وأضرار مادية في عدد من الأحياء في دمشق ومحيطها".

المصدر / فلسطين أون لاين