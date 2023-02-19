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إعلان توظيف صادر عن مستشفى الخير بخان يونس

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إعلان توظيف صادر عن مستشفى الخير بخان يونس

19 فبراير 2023 . الساعة 09:36 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن مستشفى الخير يعلن فيه عن وظيفة ( مدير إداري ) للعمل بالمستشفى وفقاً لما يلي:

الوصف الوظيفي :

• المشاركة في إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية والرقابة الادارية.

• تقدير الموازنة السنوية على ضوء حجم النشاطات المقترح تنفيذها.

• متابعة أعمال الأقسام المختلفة في الدائرة الإدارية.

• متابعة الاعمال الادارية الخاصة بشؤون الموظفين والتأكد من مطابقة الاجراءات الادارية مع قوانين العمل والعمال.

•  تقييم أداء المرؤوسين وإنجازاتهم، واقتراح البرامج الكفيلة بتنمية قدراتهم الوظيفية.

• الاشراف والمتابعة على عمليات استلام وتخزين المواد الطبية وغير الطبية.

• متابعة اعداد المراسلات وتنظيم الملفات وعلى رأسها الملفات الطبية.

• الاشراف على اعداد التقارير والاحصائيات الدورية.

• رفع التقارير الفنية والتشغيلية الخاصة بالمستشفى بشكل منتظم إلى مجلس إدارة المستشفى

• تطوير إجراءات وتأمين مستلزمات السلامة والصحة المهنية العامة.

• التأكد من جاهزية المستشفى الفنية لتلبية احتياجات العمل، وتحديث وتطوير الخدمات العلاجية.

المؤهلات المطلوبة:

• العمر ما بين 30 الى 50 عام

• بكالوريس ويفضل ماجستير في أحد التخصصات التالية: ادارة مستشفيات، ادارة صحية، ادارة عامة، محاسبة مع خبرة خمس سنوات على الاقل في مناصب ادارية إشرافيه ويفضل في المستشفيات.

• القدرة والمعرفة الواسعة في كتابة التقارير باللغتين العربية والانجليزية بشكل جيد جدا.

• المعرفة والدراية المميزة في استخدام تطبيقات الحاسوب، وخاصة نظم المعلومات المحوسبة للمستشفيات.

•  القدرة على التشبيك مع المؤسسات المانحة وتسويق المشاريع.

•  التفرغ للعمل بشكل كامل وعدم الارتباط بأية وظائف وأعمال أخرى.

•  الاستعداد للعمل في الطوارئ وتحمل الضغط والدوام خارج ساعات العمل والعطل الرسمية في حال تطلبت مصلحة العمل ذلك.

طريقة التسجيل:

-  تقدم الطلبات مرفقة بكافة الأوراق والشهادات الثبوتية عبر الايميل التالي (  [email protected] ) وذلك اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق 18/2/2023 وحتى نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 2023/02/22

- العنوان: خانيونس - المواصي - شارع البحر - خلف المحكمة الشرعية

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