إعلان توظيف صادر عن مستشفى الخير بخان يونس

إعلان توظيف صادر عن مستشفى الخير يعلن فيه عن وظيفة ( مدير إداري ) للعمل بالمستشفى وفقاً لما يلي:
الوصف الوظيفي :
• المشاركة في إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية والرقابة الادارية.
• تقدير الموازنة السنوية على ضوء حجم النشاطات المقترح تنفيذها.
• متابعة أعمال الأقسام المختلفة في الدائرة الإدارية.
• متابعة الاعمال الادارية الخاصة بشؤون الموظفين والتأكد من مطابقة الاجراءات الادارية مع قوانين العمل والعمال.
• تقييم أداء المرؤوسين وإنجازاتهم، واقتراح البرامج الكفيلة بتنمية قدراتهم الوظيفية.
• الاشراف والمتابعة على عمليات استلام وتخزين المواد الطبية وغير الطبية.
• متابعة اعداد المراسلات وتنظيم الملفات وعلى رأسها الملفات الطبية.
• الاشراف على اعداد التقارير والاحصائيات الدورية.
• رفع التقارير الفنية والتشغيلية الخاصة بالمستشفى بشكل منتظم إلى مجلس إدارة المستشفى
• تطوير إجراءات وتأمين مستلزمات السلامة والصحة المهنية العامة.
• التأكد من جاهزية المستشفى الفنية لتلبية احتياجات العمل، وتحديث وتطوير الخدمات العلاجية.
المؤهلات المطلوبة:
• العمر ما بين 30 الى 50 عام
• بكالوريس ويفضل ماجستير في أحد التخصصات التالية: ادارة مستشفيات، ادارة صحية، ادارة عامة، محاسبة مع خبرة خمس سنوات على الاقل في مناصب ادارية إشرافيه ويفضل في المستشفيات.
• القدرة والمعرفة الواسعة في كتابة التقارير باللغتين العربية والانجليزية بشكل جيد جدا.
• المعرفة والدراية المميزة في استخدام تطبيقات الحاسوب، وخاصة نظم المعلومات المحوسبة للمستشفيات.
• القدرة على التشبيك مع المؤسسات المانحة وتسويق المشاريع.
• التفرغ للعمل بشكل كامل وعدم الارتباط بأية وظائف وأعمال أخرى.
• الاستعداد للعمل في الطوارئ وتحمل الضغط والدوام خارج ساعات العمل والعطل الرسمية في حال تطلبت مصلحة العمل ذلك.
طريقة التسجيل:
- تقدم الطلبات مرفقة بكافة الأوراق والشهادات الثبوتية عبر الايميل التالي ( [email protected] ) وذلك اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق 18/2/2023 وحتى نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 2023/02/22
- العنوان: خانيونس - المواصي - شارع البحر - خلف المحكمة الشرعية