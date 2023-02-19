جاسم بن جبر المالك المحتمل لمانشستر يونايتد

خطف جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الاسلامي، الأنظار بإعلان اهتمامه لاستحواذ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في خطوة تلت استضافة مونديال 2022 في كرة القدم.

وأوردت الصحف القطرية رغبة شراء مانشستر يونايتد المتوج بلقب الدوري 20 مرة (رقم قياسي)، فقيمة قد تصل إلى أكثر من خمسة مليارات دولار أميركي، لم يذكر الإعلان من أين ستأتي الأموال، في وقت يملك الشيخ جاسم علاقات قوية قادرة على تمويل الاستحواذ.

والشيخ جاسم هو رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الاسلامي منذ فترة طويلة وتلقى تعليمه في أكاديمية ساندهيرست العسكرية البريطانية.

وذكر البيان أن الشيخ جاسم "مشجع قديم لمانشستر يونايتد" دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وُلد الشيخ جاسم عام 1982 تاريخ تأسيس المصرف. انضم إلى مجلس الإدارة عندما كان في مطلع العشرينيات، وكان رئيساً له في معظم فترات صعوده ليصبح مؤسسة مالية اسلامية رائدة.