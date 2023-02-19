إطلاق نار يستهدف حاجز "تساني عوز" غرب طولكرم

أطلق مقاومون فلسطينيون النار فجر الأحد، تجاه حاجز "تساني عوز" العسكري غرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

ويأتي استهداف حاجز "تساني عوز"، ثأرًا لدماء الشهداء، واستمرارًا لحالة النضال الشعبي والمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، الذي يُوغل في دماء الفلسطينيين.

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ويُعد حاجز "تساني عوز"، أحد أهم الحواجز العسكرية الإسرائيلية، نظرًا لوجوده في مدينة طولكرم، التي دخلت على خط المواجهة وأصبحت تُمثّل منطقة حيوية للفعل المقاوم.

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وشهدت الأيام الأولى من العام الجاري ارتفاعًا في انتهاكات قوات الاحتلال بحق المواطنين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، لاسيما مدينتي نابلس وجنين اللتان تعرضتا لأكثر من حملة عسكرية خلال أيام السنة الماضية.

وظهر في مدن الضفة الغربية خلال شهور 2022 تشكيلات عسكرية مختلفة تصدرت المواجهة مع قوات الاحتلال، وكان من أبرزها مجموعة عرين الأسود التي اتخذت من البلدة القديمة في نابلس مقراً لها وكتيبة بلاطة ونابلس وجنين وغيرها.

المصدر / فلسطين أون لاين