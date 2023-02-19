قيس سعيد يأمر بطرد الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات من تونس

أمر الرئيس التونسي، قيس سعيد بطرد الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات من بلاده لمشاركتها في احتجاج نقابي.

وتقول الرئاسة التونسية، في بيان: "بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، دعت السلطات التونسية المختصة المدعوة Esther LYNCH التي شاركت السبت 18 فبراير 2023 بمدينة صفاقس في مسيرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل وأدلت بتصريحات فيها تدخل سافر في الشأن الداخلي التونسي، إلى مغادرة تونس وذلك في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ إعلامها بأنها شخص غير مرغوب فيه".

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ويؤكد البيان أن العلاقات الخارجية للاتحاد العام التونسي للشغل أمر يعنيه وحده، ولكن لا مجال للسماح لأي جهة كانت من الخارج للاعتداء على سيادة الدولة وسيادة شعبها.

المصدر / وكالات