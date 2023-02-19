تعرف إلى الأسباب.. آلام الجزء السفلي الأيمن من البطن

‫قالت الجمعية الألمانية لطب الجهاز ‫الهضمي إن آلام الجزء السفلي الأيمن من البطن لها أسباب عدة، على رأسها ‫أمراض الأمعاء المزمنة مثل التهاب القولون التقرحي أو مرض كرون.

‫وأوضحت الجمعية أن آلام الجزء السفلي الأيمن من البطن قد ترجع إلى أسباب ‫تُصنَف كحالات طبية طارئة، مثل التهاب الزائدة الدودية، وهنا يظهر الألم ‫في شكل تقلصات وتكون البطن حساسة للضغط.

وتشمل الأسباب الانسداد المعوي، وهنا يظهر ‫الألم في صورة وخز شديد مع الشعور بالغثيان والقيء.

‫وتكمن أسباب آلام الجزء السفلي الأيمن من البطن أيضًا في المغص الصفراوي ‫والفتق، بالإضافة إلى أسباب مثل التهاب البروستاتا عند الرجال، والانتباذ البطاني الرحمي وتكيس المبايض عند النساء.

وفي حالة تكرار الألم في الجزء السفلي الأيمن من البطن أو استمراره، فقد ‫ينذر ذلك بوجود ورم، وذلك بعد استبعاد الأسباب الأخرى.

‫وعلى أي حال، تنبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ‫الألم في الجزء السفلي الأيمن من البطن وعلاجه في الوقت المناسب.

المصدر / وكالات