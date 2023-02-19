تعرف إلى الأسباب.. آلام الجزء السفلي الأيمن من البطن

قالت الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمي إن آلام الجزء السفلي الأيمن من البطن لها أسباب عدة، على رأسها أمراض الأمعاء المزمنة مثل التهاب القولون التقرحي أو مرض كرون.
وأوضحت الجمعية أن آلام الجزء السفلي الأيمن من البطن قد ترجع إلى أسباب تُصنَف كحالات طبية طارئة، مثل التهاب الزائدة الدودية، وهنا يظهر الألم في شكل تقلصات وتكون البطن حساسة للضغط.
وتشمل الأسباب الانسداد المعوي، وهنا يظهر الألم في صورة وخز شديد مع الشعور بالغثيان والقيء.
وتكمن أسباب آلام الجزء السفلي الأيمن من البطن أيضًا في المغص الصفراوي والفتق، بالإضافة إلى أسباب مثل التهاب البروستاتا عند الرجال، والانتباذ البطاني الرحمي وتكيس المبايض عند النساء.
وفي حالة تكرار الألم في الجزء السفلي الأيمن من البطن أو استمراره، فقد ينذر ذلك بوجود ورم، وذلك بعد استبعاد الأسباب الأخرى.
وعلى أي حال، تنبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الألم في الجزء السفلي الأيمن من البطن وعلاجه في الوقت المناسب.