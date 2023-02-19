الذهب يتجه لثالث انخفاض أسبوعي مع صعود الدولار

يتجه الذهب، لتسجيل تراجع للأسبوع الثالث على التوالي متأثرًا بارتفاع الدولار وعائدات السندات بعد تصريحات جديدة تميل لتشديد السياسة النقدية من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 16:58 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1839.09 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول. وانخفض المعدن الأصفر 1.4 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

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وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1838.40 دولار.

وقال فيليب ستريبل كبير محللي استراتيجيات الأسواق لدى بلو لاين فيوتشرز في شيكاجو إن السوق متأثرة بارتفاع الدولار إلى جانب تصريحات مسؤولي المركزي الأمريكي التي تميل إلى تشديد السياسة النقدية.

وقال مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع إنه كان ينبغي على المجلس أن يرفع أسعار الفائدة بقدر أكبر مما فعل في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقفز مؤشر الدولار لأعلى مستوى في ستة أسابيع ليجعل المعدن النفيس أقل جاذبية للمشترين حائزي العملات الأخرى، وكذلك ارتفعت عائدات السندات.

ويعد الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة لتصل إلى 21.69 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1504.15 دولار واستقرالبلاتينعند 919.65 دولار بعدما سجل في وقت سابق أدنى مستوياته منذ نوفمبر/تشرين الثاني.

المصدر / وكالات