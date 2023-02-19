بلينكن لنظيره الصيني: حادث المنطاد يجب ألا يتكرر أبدًا

أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نظيره الصيني وانغ يي أن حادث المنطاد الذي أسقطه الجيش الأمريكي "يجب ألا يتكرر أبدًا"، وذلك خلال اجتماع نادر، السبت، في ميونخ بألمانيا، وفق ما أفاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية.

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وقال المصدر نفسه إن بلينكن حذر أيضًا وانغ يي من "تداعيات وعواقب" ستطاول الصين إذا تبين أنها قدمت "دعمًا ماديًا" الى روسيا في حربها في أوكرانيا.

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين توترًا بعدما أسقط الجيش الأمريكي منطادًا صينيًا قبل عدة أيام.

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وقال مصدر إن اللقاء الذي كان موضع تكهنات عديدة في ضوء وجود الوزيرين في ميونيخ لحضور مؤتمر الأمن، تم في مكان لم يكشف عنه بعيدًا من وسائل الإعلام.

المصدر / وكالات