ردًا على إجراءات الاحتلال.. بدء العصيان المدني في مخيم شعفاط

أشعل الشباب الثائر في مخيم شعفاط، اليوم الأحد، الإطارات المطاطية، استعدادًا للعصيان المدني رفضًا لإجراءات الاحتلال وممارساته بحق المقدسيين.

وأفادت مصادر محلية، بإن الشباب الثائر قام بإغلاق جميع مداخل مخيم شعفاط.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي وأهالي وعشائر مخيم "شعفاط" وبلدة عناتا شرق القدس المحتلة، العصيان المدني ضد الاحتلال ومؤسساته وأجهزته القمعية في المخيم والبلدة اعتبارًا من الساعة الثانية من فجر اليوم الأحد.

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وأوضحت القوى في بيان صحفي مشترك السبت، أن العصيان المدني يشمل دعوة العمال الفلسطينيين إلى عدم التوجه إلى أماكن عملهم داخل الأراضي المحتلة، ومقاطعة الاحتلال وعدم التعامل معه بشتى الطرق (المعاملات الرسمية، دفع الفواتير والرسوم والضرائب، بلدية الاحتلال)، بالإضافة إلى إغلاق الطريق المؤدي إلى حاجز مخيم شعفاط وعدم السماح لأي شخص المرور من خلاله، وإغلاق مدخل بلدة عناتا.

وفي بلدتي جبل المكبر والرام، جرى الإعلان عن الانضمام للعصيان المدني إسنادًا لمخيم شعفاط.

ويأتي العصيان المدني كرد من المواطنين في القدس المحتلة على جرائم حكومة الاحتلال اليومية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في القدس وجميع المحافظات الفلسطينية من قتل واعتقالات وهدم للمنازل، بالإضافة إلى ما يتعرض له أبناء الفلسطينيين في مخيم شعفاط وبلدة عناتا من تنكيل وقمع واعتداءات يومية على حاجز شعفاط العسكري.

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المصدر / فلسطين أون لاين