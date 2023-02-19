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ماذا يحدث لجسمك عند شرب الشاي بدون سكر؟

19 فبراير 2023 . الساعة 01:00 بتوقيت القدس
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لا يخفى على أحد حب الملايين من البشر لشرب الشاي، لاسيما في أوقات الصباح وعند تناول الفطور، لكنّ هناك نصائح لتلك الفئات عند تناول المشروب الساخن.

الطبيبة الروسية، أولغا ألكسندروفا، أكدت أنّ شرب الشاي بدون سكر ومحليات أخرى له آثار مفيدة على جسم الانسان، بما في ذلك الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

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وأشارت الطبية إلى أن إن شرب ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا يقلل من مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا وبطانة الرحم وأمراض القلب والأوعية الدموية والحالات الخطيرة مثل احتشاء الدماغ واحتشاء عضلة القلب.

وبيّنت، أن الشاي يحتوي على كمية كبيرة من المواد الفعالة بيولوجيا، مثل الكاتيكين، ومضادات الأكسدة، والزيوت الأساسية، والأحماض الأمينية، والفيتاميناتB1، B2، P، PP، والحديد، والمغنيسيوم، والكالسيوم.

ودعت إلى توخي الحذر عند تناول شاي الأعشاب، وخلصت في نهاية تصريحها إلى أن إضافة السكر أو الكريمة إلى الشاي يمكن أن يزيد من مخاطر التمثيل الغذائي.

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المصدر / وكالات
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#القهوة #فوائد الشاي #الشاي بدون سكر

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