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صورة طالع نتائج انتخابات غرفة تجارة وصناعة نابلس

19 فبراير 2023 . الساعة 00:33 بتوقيت القدس
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كشفت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية، السبت، عن أسماء الفائزين في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس.

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وأشارت لجنة الانتخابات برئاسة القاضي أحمد ولد علي أن (2208) ناخبًا من أصل (3074)، بما نسبته 71.7%، مارسوا حقهم الانتخابي في انتخاب 13 عضوًا لمجلس إدارة الغرفة والتي تنافس على مقاعده 20 مرشحًا.

وجرت العملية الانتخابية بحضور مراقبين عن المرشحين في جو ديمقراطي ونزيه، ولم يسجل أي اعتراض أو طعن أثناء تلك العملية وأثناء فرز الأصوات.

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وقال وزير الاقتصاد الوطني بحكومة رام الله، خالد عسيلي نمضي قدمًا في الترجمة العملية لتنفيذ الارادة السياسية والوطنية لإنجاز انتخابات الغرف التجارية الصناعية في جميع محافظات الوطن، والتي كانت عرس ديمقراطي بامتياز لإحداث التطوير المنشود في الغرف التجارية.

وشدد على أهمية انتخابات الغرف التجارية الصناعية، كونها رافعة حقيقية في تحسين الخدمات التي تقدمها الغرف لمنتسبيها، ووضع الخطط التي من شأنها أن تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني.

يُشار إلى أن قائمة "الكل" فازت بـ 10مقاعد من أصل 13 مقعد، في انتخابات غرفة تجارة نابلس وهي قائمة مستقلين.

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يُذكر أن الانتخابات أجريت في غرف محافظات: أريحا والأغوار، وبيت لحم، وطوباس، وسلفيت، وغزة، وطولكرم، وجنوب الخليل، والخليل، وشمال الخليل، وبالتزكية في غرف محافظات: القدس، ودير البلح، ورفح، وخان يونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#نابلس #رجال الأعمال #لجنة الانتخابات #وزير الاقتصاد #انتخابات الغرف التجارية #قائمة الكل

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