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محدث شهداء وجرحى في عدوان الاحتلال على سوريا

19 فبراير 2023 . الساعة 00:05 بتوقيت القدس
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أفادت مصادر طبية، اليوم الأحد، عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى نتيجة الغارات الإسرائيلية إسرائيلية التي استهدفت أحياء سكنية في العاصمة دمشق.

وأعلن التلفزيون السوري، مساء السبت، عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي في سماء العاصمة دمشق.

وأفادت مصادر إعلامية، أن ضربة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة في محيط العاصمة دمشق.

فيما أكدت المصادر وقوع عدد من الإصابات نتيجة سقوط أحد الصواريخ على عدد من المباني في دمشق.

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وقالت وسائل إعلام عبرية ان صوت انفجار سمع في سماء الجولان المحتل، يعتقد أنه ناجم عن صاروخ سوري مضاد للطائرات.

ويأتي هذا العدوان، بالتزامن مع تجاوز حصيلة ضحايا الزلزال، الذي ضرب شمالي سوريا منذ أكثر من أسبوع 5840 وفاة، وفقًا لآخر البيانات الرسمية، وهي حصيلة غير نهائية.

ومطلع العام الحالي، استُشهد عسكريان وأصيب آخران، جراء عدوان جوي إسرائيلي على مطار دمشق الدولي ومحيطه.

المصدر / وكالات
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