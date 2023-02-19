الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان الاحتلال في سماء دمشق

أعلن التلفزيون السوري، مساء السبت، عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي في سماء العاصمة دمشق.

تغطية صحفية: "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق".#سوريا_تستغيث pic.twitter.com/MHtUR7NtWy — فلسطين أون لايـن (@F24online) February 18, 2023

وأفادت مصادر إعلامية، أن ضربة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة في محيط العاصمة دمشق.

فيما أكدت المصادر وقوع عدد من الإصابات نتيجة سقوط أحد الصواريخ على عدد من المباني في دمشق.







وقالت وسائل إعلام عبرية ان صوت انفجار سمع في سماء الجولان المحتل، يعتقد أنه ناجم عن صاروخ سوري مضاد للطائرات.

ويأتي هذا العدوان، بالتزامن مع تجاوز حصيلة ضحايا الزلزال، الذي ضرب شمالي سوريا منذ أكثر من أسبوع 5840 وفاة، وفقًا لآخر البيانات الرسمية، وهي حصيلة غير نهائية.

ومطلع العام الحالي، استُشهد عسكريان وأصيب آخران، جراء عدوان جوي إسرائيلي على مطار دمشق الدولي ومحيطه.

المصدر / وكالات