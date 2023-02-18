خبر مفرح لعشاق برشلونة قبل مباراة قادش في الدوري الإسباني

حصل الإسباني سيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط برشلونة، على التصريح الطبي للعودة للمشاركة في مباراة الفريق، اليوم السبت، عقب تعافيه من إصابة في كاحل ساقه اليسرى، ليصبح أبرز العائدين لقائمة الفريق الكتالوني الذي سيواجه قادش غدًا الأحد ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويأتي ذلك بعد مشاركة قائد البارسا في المران الجماعي للفريق في وقت سابق من اليوم، إثر تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الخامس من شهر فبراير/ شباط الجاري، ليمنح دفعة كبيرة للفريق الذي يفقد جهود العديد من نجومه بسبب الإصابات.

وسيفتقد مدرب الفريق الكتالوني، تشافي هيرنانديز، في مواجهة قادش، جهود المصابين بدرو غونزاليس "بيدري" وعثمان ديمبيلي، وكذلك الأوروغوياني رونالد أراوخو بسبب الإيقاف.

وضمت قائمة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم لمواجهة قادش كلا من: تير شتيغن، وسيرخيو بوسكيتس، وغافي، وليفاندوفسكي، وأنسو فاتي، وفيران توريس، وإنياكي بينيا وكريستنسن، وماركوس ألونسو، وجوردي ألبا، وكيسي، وسرجي روبرتو، وفرينكي دي يونغ، ورافينيا، وكوندي، وإريك غارسيا، وبالدي، وبابلو توري، وأرناو تيناس، وألاركون.

ويتطلع برشلونة إلى تعزيز صدارته والحفاظ على فارق النقاط الـ8 بينه وبين ريال مدريد الوصيف، حيث يسعى البلوغرانا لتعزيز فرصه لاستعادة لقب الدوري الإسباني الذي توج به النادي الملكي في الموسم الماضي.

المصدر / وكالات