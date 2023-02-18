تفاصيل الاعتداء على أصغر لاعب في فلسطين

غزة/ وائل الحلبي:

تعرض عامر برابرة لاعب فريق ثقافي طولكرم لاعتداء عنيف خلال مباراة فريقه أمام ترجي وادي النيص، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في ختام الجولة التاسعة عشر من دوري المحترفين بالضفة الغربية.

واستنكر أسامة صباح قائد فريق الثقافي الاعتداء على زميله برابرة خلال المباراة مؤكدا أن ما حدث من اعتداء كان متعمدا، مشيرا إلى أن برابرة يبدأ حياته في الملاعب وسيكون موهبة لها دورها في الملاعب الفلسطينية.

ويعد برابرة أصغر لاعب يشارك في مباريات دوري المحترفين حيث أنه من مواليد عام 2006 ولم يتجاوز ال17 عاما.

وتعرض برابرة لاعتداءات على مدار المباراة من لاعب وادي النيص خضر أبو حماد الذي تعمد استخدام أظافره في شد اللاعب مستغلا قلة خبرته وحالة الرهبة التي انتابت اللاعب.

وتوجه أسامة صباح قائد الثقافي لحكم المباراة مروان وزوز وكشف له عن وجه اللاعب برابرة وما تعرض له من اعتداء، لكن الحكم اكتفى بإشهار البطاقة الصفراء في وجه أبو حماد.