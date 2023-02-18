اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 13 مقدسيًّا بعد الاعتداء عليهم، في منطقة باب العامود بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقالت هيئة الأسرى، إنّ قوات الاحتلال اعتقلت 13 شابًّا خلال الأجواء المتوترة التي شهدتها منطقة باب العامود بالقدس مساء اليوم، وهم: يحيى عوض الباسطي ومحمد نضال أبو حامد ومالك منذر رجبي ومالك شادي سلايمة ونعمان مازن أبو سنينة وآدم عدنان حرحش وجهاد يوسف حسن وعبد القادر القري وموسى الطويل ويوسف حداد ومحمد الرجبي وعلي كاشور وآدم حنيطي.

واعتدت قوات الاحتلال على المواطنين الذين توافدوا منذ ساعات الصباح، لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج في المسجد الأقصى المبارك، في منطقة باب العامود.

ووفقًا لمصادر محلية فإنّ قوة من المستعربين اعتقلت كلًّا من يحيى الباسطي، وعبود عزيز الحداد، واسحاق عزيز الحداد، ومحمد عزيز الحداد وجميعهم من القدس.

وانتشرت قوات الاحتلال في محيط باب العامود، ولاحقت الشبان والفتية واحتجزت عددًا منهم وفتّشتهم جسديًّا.

كما اعتدت على المواطنين خلال تواجدهم في محيط وعند درجات باب العامود بالقدس المحتلة.

وأحيا آلاف المواطنين، اليوم، ذكرى الإسراء والمعراج في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، حيث وصلوا من مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني المحتل، إلى المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح الباكر.

وتحدّى الفلسطينيون القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عبر نصب الحواجز العسكرية، وإجراء تفتيشات دقيقة في بطاقات المواطنين، ومنع العديد منهم من الوصول إلى "الأقصى".

المصدر / فلسطين أون لاين