تعرف على خطة تشافي لتجاوز أزمة إرهاق لاعبي برشلونة

أكد الإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، اليوم السبت، أنه سيجري تغييرات في تشكيل الفريق لمواجهة قادش غدا الأحد في الدوري الإسباني؛ بسبب وجود "إرهاق وإجهاد ومتاعب" لدى بعض اللاعبين.

وقال تشافي، خلال مؤتمر صحفي عقده عشية المباراة التي ستقام في ملعب سبوتيفاي كامب نو، إنه يتعين على جميع لاعبي الفريق أن يكونوا على أتم الجاهزية لتعويض الغيابات، سواء بسبب الإصابات مثل بيدري وديمبيلي، أو الإيقاف مثل رونالد أراوخو.

واعترف مدرب البلوغرانا بالإرهاق، قائلا: "هناك إرهاق وإجهاد ومتاعب. حان وقت إجراء التدوير بين اللاعبين ولا علاقة لذلك بمباراة الخميس ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي".

ومن الممكن أن يلجأ تشافي للاستعانة ببابلو توري لتعويض بيدري الذي تعرض الخميس الماضي لإصابة في عضلات الساق اليمنى، على الرغم من أنه يلعب في مركز مختلف.

وأوضح المدرب الذي يتصدر فريقه الليغا بفارق 8 نقاط عن غريمه ريال مدريد: "هو ليس لاعب خط وسط مثل بيدري وغافي وكيسي وفرينكي دي يونغ، بل يميل للأمام أكثر كصانع ألعاب قرب المهاجمين، يجيد التسديد ويستطيع صناعة الفارق".

المصدر / وكالات