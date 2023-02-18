الأمعري يغادر مراكز الهبوط بفوزه على الظاهرية وتعادلين مثيرين في دوري المحترفين

غزة/ وائل الحلبي:

غادر الأمعري مراكز الهبوط للمرة الأولى منذ فترة طويلة، بعد فوزه الثمين على الظاهرية في ختام مباريات الجولة الـ19 من دوري "ooredoo" للمحترفين، والذي شهد تعادلا مثيرا بين وادي النيص وثقافي طولكرم، وخطف أهلي الخليل تعادلا من أنياب بلاطة.

الأمعري نجح في حصد النقاط الثلاثة بفوزه على الظاهرية بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما على ستاد الشهيد فيصل الحسيني.

الفوز الثمين للأمعري جعل الفريق يتقدم للمركز العاشر برصيد 14 نقطة متفوقا على أهلي الخليل صاحب نفس الرصيد بفارق المواجهات المباشرة، وتوقف رصيد الظاهرية عند 39 نقطة في الرابع ليبتعد بفارق 7 نقاط عن المكبر وهلال القدس صاحبي المركزين الأول والثاني.

هدف الفوز الوحيد للأمعري سجله يحيى سليم (45+1).

وفي مباراة ثانية نجا وادي النيص من الخسارة بتعادله أمام ثقافي طولكرم بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي جرى على ستاد الخضر، ليرفع الثقافي رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس، وبقي وادي النيص في المركز السابع برصيد 23 نقطة.

أشرف نعمان كان نجم المباراة الأبرز رغم أنه افتتح التسجيل للثقافي بعدما أخطأ في ابعاد الكرة ليضعها في مرمى فريقه في الدقيقة (8)، لكنه عدل النتيجة من ركلة جزاء (26)، وعاد الثقافي للتقدم بالنتيجة عبر عبد الكريم أبو شنب (47)، لكن نعمان تمكن من تعديل النتيجة مرة أخرى من ركلة جزاء (72).

بدوره فرض أهلي الخليل التعادل على ضيفه بلاطة بثلاثة أهداف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم على ستاد دورا، ليتراجع أهلي الخليل للمركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 14 نقطة، وبقي بلاطة في المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

سجل أهداف أهلي الخليل كلا من: محمد البدوي (6) وكامل إغريب (66) وعلي يوسف عيسى (79 ركلة جزاء)، وسجل لبلاطة كامل قرعان (19) عبد الرحمن وشاح (32) وأحمد العيساوي (34).

المصدر / فلسطين أون لاين