أبو زهري يعقب على طرد وفد إسرائيلي من القمة الأفريقية

أكد عضو قيادة حركة "حماس" في الخارج د. سامي أبو زهري، أن ""طرد بعثة الاحتلال من مقر انعقاد القمة الافريقية في أديس أبابا هو الرد الصحيح على محاولاته المرفوضة إقحام نفسه في منظمة دولية كبيرة مثل الاتحاد الافريقي، صاحب المواقف التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية".

وأوضح أبو زهري أن "ما حدث اليوم يمثل أكبر صفعة للاحتلال وداعميه، وردّ عملي ميداني على كل جهود ومحاولات اختراقه للقارة الأفريقية، التي ارتبطت بقضيتنا الوطنية بتاريخ طويل من الدعم المتبادل والمواقف المشرّفة.

واعتبر طرد ممثلي الاحتلال مقدمةً لسحب عضوية الاحتلال بصفة مراقب من الاتحاد الافريقي.

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وشكر أبو زهري كل الدول العربية والجهات الإفريقية التي رفضت منذ البداية محاولات الاحتلال حشر نفسه في المنظمات الإقليمية، وبذلت كل الجهود المقدرة لطرده خارجها، وعدم تمكينه من إيجاد موطئ قدم له في الاتحاد الافريقي.

المصدر / فلسطين أون لاين