مونشنغلادباخ يكبد بايرن خسارته الثانية في "البوندسليغا"

انتصر بوروسيا مونشنغلادباخ على ضيفه بايرن ميونخ بثلاثة أهداف لاثنين، السبت، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

استغل مونشنغلادباخ النقص العددي في صفوف الفريق البافاري، بعد طرد مدافعه الفرنسي دايوت أوباميكانو بالدقيقة 6، وسجل هدفا جميلا بأقدام لاس ستيندال الذي تسلم كرة من جوناس هوفمان بتسديدة استقرت في الجهة البعيدة عن متناول يان سومر عند الدقيقة 13.

ومع حلول الدقيقة 35 تمكن بايرن من تعديل الكفة عن طريق عرضية من الكندي ألفونسو ديفيز وصلت إلى الكاميروني شوبو موتينغ ليتابعها بلمسة واحدة في شباك أصحاب الأرض.

في الشوط الثاني فرض مونشنغلادباخ أفضليته واستعاد التقدم بهدف ثان حمل توقيع جوناس هوفمان في الدقيقة 55، قبل أن يوسع البديل ماركوس تورام الفارق ويُسجل الهدف الثالث عند الدقيقة 84.

وعرفت الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع إحراز ماتيس تيل هدفا ذلل به الفارق للضيوف لكنه لم يجنبه تكبد هزيمة هي الثانية له في الدوري المحلي هذا الموسم.

ورفع بوروسيا مونشنغلادباخ بهذا الفوز رصيده إلى 29 نقطة وصعد مؤقتا إلى المركز الثامن، بينما توقف عدد نقاط بايرن ميونخ عند 43 وبات مهددا بفقدان الصدارة في حال انتصار ملاحقه يونيون برلين (42 نقطة) على شالكه، غدا الأحد.

وفي نتائج أخرى سُجلت بنفس التوقيت، تغلب لايبزيغ على مضيفه فولفسبورغ بثلاثية نظيفة، وبنفس النتيجة تفوق شتوتغارت على ضيفه كولن، في حين فاز بوخم على فرايبورغ بهدفين دون مقابل.

المصدر / الأناضول