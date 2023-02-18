فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مونشنغلادباخ يكبد بايرن خسارته الثانية في "البوندسليغا"

"سُفراء المخيّم".. مبادرة لخدمة القضية الفلسطينية واللاجئين في لبنان

احتجاجات في نابلس على اعتقال أجهزة السلطة مطاردين من "عرين الأسود"

ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين إثر الزلزال

كيم وابنته يحضران مباراة كرة قدم

المغرب يعلن جنوح سفينة تجارية قبالة سواحله الشمالية

إصابة طفل إثر هجوم للمستوطنين على منازل المواطنين في الخليل

المجمع يعود بفوز ثمين والأقصى يتمسك بأمل البقاء

القيادي "أبو كويك" يدعو الأمة للدفاع عن الأقصى وإسناد الفلسطينيين

الاحتلال يعتقل7 مواطنين في باب العامود

مونشنغلادباخ يكبد بايرن خسارته الثانية في "البوندسليغا"

18 فبراير 2023 . الساعة 18:51 بتوقيت القدس
...

انتصر بوروسيا مونشنغلادباخ على ضيفه بايرن ميونخ بثلاثة أهداف لاثنين، السبت، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

استغل مونشنغلادباخ النقص العددي في صفوف الفريق البافاري، بعد طرد مدافعه الفرنسي دايوت أوباميكانو بالدقيقة 6، وسجل هدفا جميلا بأقدام لاس ستيندال الذي تسلم كرة من جوناس هوفمان بتسديدة استقرت في الجهة البعيدة عن متناول يان سومر عند الدقيقة 13.

ومع حلول الدقيقة 35 تمكن بايرن من تعديل الكفة عن طريق عرضية من الكندي ألفونسو ديفيز وصلت إلى الكاميروني شوبو موتينغ ليتابعها بلمسة واحدة في شباك أصحاب الأرض.

في الشوط الثاني فرض مونشنغلادباخ أفضليته واستعاد التقدم بهدف ثان حمل توقيع جوناس هوفمان في الدقيقة 55، قبل أن يوسع البديل ماركوس تورام الفارق ويُسجل الهدف الثالث عند الدقيقة 84.

وعرفت الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع إحراز ماتيس تيل هدفا ذلل به الفارق للضيوف لكنه لم يجنبه تكبد هزيمة هي الثانية له في الدوري المحلي هذا الموسم.

ورفع بوروسيا مونشنغلادباخ بهذا الفوز رصيده إلى 29 نقطة وصعد مؤقتا إلى المركز الثامن، بينما توقف عدد نقاط بايرن ميونخ عند 43 وبات مهددا بفقدان الصدارة في حال انتصار ملاحقه يونيون برلين (42 نقطة) على شالكه، غدا الأحد.

وفي نتائج أخرى سُجلت بنفس التوقيت، تغلب لايبزيغ على مضيفه فولفسبورغ بثلاثية نظيفة، وبنفس النتيجة تفوق شتوتغارت على ضيفه كولن، في حين فاز بوخم على فرايبورغ بهدفين دون مقابل.

المصدر / الأناضول
تويتر تويتر
#البوندسليغا #مونشنغلادباخ #بايرن ميونخ

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة